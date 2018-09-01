Житель Аргентины обнаружил на Луне огромную пирамиду

По мнению аргентинца, объект, который он обнаружил, представляет собой структуру искусственного происхождения. По высоте пирамида превосходит высоту более 200 метров. Мужчина удивляется тому, что сотрудники NASA утаивают информацию о том, что на других планетах могут существовать признаки жизни. Очевидец даже предоставил координаты, где находится загадочное строение: 20 48'45.54 "N 25 59'50.89" W.Пользователи сети согласны с аргентинцем в том, что космическое агентство NASA намеренно скрывает от земных жителей правду о существовании инопланетных цивилизаций. По мнению некоторых комментаторов, обнаруженная на Луне пирамида способна изменить существующие научные данные в области уфологии.