АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Шотландии серийный маньяк пытал своих жертв 9-футовым удавом
EUR 79.50 USD 68.04
Курс валют на 01.09.2018

Житель Аргентины обнаружил на Луне огромную пирамиду

На изображениях Google Earth житель Аргентины рассмотрел на Луне огромную пирамиду. По словам автора представленного материала, данный факт доказывает существование инопланетян.

Житель Аргентины обнаружил на Луне огромную пирамиду


По мнению аргентинца, объект, который он обнаружил, представляет собой структуру искусственного происхождения. По высоте пирамида превосходит высоту более 200 метров. Мужчина удивляется тому, что сотрудники NASA утаивают информацию о том, что на других планетах могут существовать признаки жизни. Очевидец даже предоставил координаты, где находится загадочное строение: 20 48'45.54 "N 25 59'50.89" W.



Пользователи сети согласны с аргентинцем в том, что космическое агентство NASA намеренно скрывает от земных жителей правду о существовании инопланетных цивилизаций. По мнению некоторых комментаторов, обнаруженная на Луне пирамида способна изменить существующие научные данные в области уфологии.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 07:03
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
МакSим отправилась на Алтай с новым возлюбленным
Александр Овечкин балует супругу дорогими
Бывший водитель Анастасии Волочковой обвинил ее в
Житель Аргентины обнаружил на Луне огромную
Huawei представила новые варианты дизайна
Учёные предложили менять орбиты астероидов, чтобы
Древние млекопитающие выжили благодаря большому
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» София
Учёные обнаружили в космосе огромное "взрывное"
Ученые: Земля может быть поглощена черной дырой
Елена Исинбаева показала идеальную фигуру спустя
Samsung Galaxy S7 оказалась несовместимой с
Гонорары Филиппа Киркорова исчисляются в миллионах
Астрономы: В Галактике есть планеты-океаны, где
«ВКонтакте» официально позволил скрывать страницу
Гигантский НЛО обнаружен возле кратера Луны на
В Красноярском крае местный житель убил знакомого
Учёные: Климатическая точка невозврата наступит
Стало известно, кто будет и. о. главы ДНР
СБУ выдвинула предположение, кто убил Захарченко
В Новосибирске сентябрь начнётся с похолодания и
Елена Миро обозвала актрису Эвелину Бледанс
В Донецке задержаны подозреваемые в убийстве
В Сети появились первые фото с места взрыва в
В Донецке в результате тяжелого ранения погиб
Дмитрий Маликов признался, что хочет участвовать
Марк Рудинштейн рассказал о покушениях на Иосифа
За час в Горячем Ключе выпало полторы месячной
В Новосибирске строитель в техническое отверстие
Специалисты рассказали, как избежать негативного
Просмотреть все новости