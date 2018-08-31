Учёные: Климатическая точка невозврата наступит через 17 лет

В 2015 году было подписано Парижское соглашение, которое предполагает принятие важных мер, по спасению климата на Земле. Промышленный бум XX века привёл к нагреванию планеты на один градус, этот показатель пока не является критическим, но постепенно приближается к отметке, когда жизнь может стать постоянной борьбой с наводнениями, засухами и другими катаклизмами. По мнению экспертов, выживание человечества в новых условиях маловероятно. В связи с этим в Париже три года назад многие страны подписали договор о принятии срочных мер по снижению темпов роста температуры воздуха путём сокращения выбросов в атмосферу углекислого газа, который является основным источником нагревания планеты.Однако ситуация на Земле только ухудшается и в лучшем случае у человечества до климатической точки невозврата осталось всего 17 лет. После 2035 года повлиять на природу уже будет возможно. В том случае, если ничего не предпринимать, то точка невозврата может наступить гораздо раньше – в 2022 году. При этом специалисты не имеют возможности с точностью рассчитать, когда каждый последующий год будет теплее предыдущего, что в результате приведёт к катастрофе.