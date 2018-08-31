АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Шотландии серийный маньяк пытал своих жертв 9-футовым удавом
EUR 79.68 USD 68.08
Курс валют на 31.08.2018

Учёные: Климатическая точка невозврата наступит через 17 лет

Учёные назвали приблизительную дату климатической точки невозврата. Согласно расчётам специалистов, у человечества есть 17 лет для того, чтобы успеть реализовать сложные задачи.

В 2015 году было подписано Парижское соглашение, которое предполагает принятие важных мер, по спасению климата на Земле. Промышленный бум XX века привёл к нагреванию планеты на один градус, этот показатель пока не является критическим, но постепенно приближается к отметке, когда жизнь может стать постоянной борьбой с наводнениями, засухами и другими катаклизмами. По мнению экспертов, выживание человечества в новых условиях маловероятно. В связи с этим в Париже три года назад многие страны подписали договор о принятии срочных мер по снижению темпов роста температуры воздуха путём сокращения выбросов в атмосферу углекислого газа, который является основным источником нагревания планеты.

Учёные: Климатическая точка невозврата наступит через 17 лет


Однако ситуация на Земле только ухудшается и в лучшем случае у человечества до климатической точки невозврата осталось всего 17 лет. После 2035 года повлиять на природу уже будет возможно. В том случае, если ничего не предпринимать, то точка невозврата может наступить гораздо раньше – в 2022 году. При этом специалисты не имеют возможности с точностью рассчитать, когда каждый последующий год будет теплее предыдущего, что в результате приведёт к катастрофе.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 19:55
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Гигантский НЛО обнаружен возле кратера Луны на
В Красноярском крае местный житель убил знакомого
Учёные: Климатическая точка невозврата наступит
Стало известно, кто будет и. о. главы ДНР
СБУ выдвинула предположение, кто убил Захарченко
В Новосибирске сентябрь начнётся с похолодания и
Елена Миро обозвала актрису Эвелину Бледанс
В Донецке задержаны подозреваемые в убийстве
В Сети появились первые фото с места взрыва в
В Донецке в результате тяжелого ранения погиб
Дмитрий Маликов признался, что хочет участвовать
Марк Рудинштейн рассказал о покушениях на Иосифа
За час в Горячем Ключе выпало полторы месячной
В Новосибирске строитель в техническое отверстие
Специалисты рассказали, как избежать негативного
В Москве проститутка изнасиловала столичного
Эксперт прокомментировал опубликованные
Учёные: Изменение времени употребления пищи
28-летняя жительница Анжеро-Судженска пропала без
Жителей Башкирии напугал обнаруженный возле
Синоптики рассказали, какую погоду ожидать
В Башкирии в городе Октябрьском LADA Kalina Sport
Фруктово-овощной напиток поможет снизить сахар
Настя Ивлеева обогнала Ольгу Бузову по
В Шотландии серийный маньяк пытал своих жертв
Пользователи возмущены выступлением Ольги
На оборонном заводе в Нижегородской области при
В Санкт-Петербурге семилетний мальчик выпал из
Певец и актер Вахтанг Кикабидзе госпитализирован
В Ростове-на-Дону автомобиль вылетел с дороги и
Просмотреть все новости