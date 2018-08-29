Пенсионный фонд России планирует использовать технологию блокчейн

В ведомстве поясняли, что подобные технологии позволят со временем отказаться от привычных бумажных вариантов трудовых соглашений, а информация о них будет доступна постоянно. Примером на сегодня может стать единая база о праве на недвижимость. Блокчейн распределит данные о договорах между работодателями и удостоверяющими центрами, что поможет сократить расходы фонда на обслуживание. А работники будут защищены от недобросовестных работодателей.Также стало известно, что с 2020 года в России введут электронные трудовые книжки. При этом бумажные варианты останутся в ходу, но для возможности их использования надо будет написать заявление в отделе кадров.