АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Антидепрессанты вызывают зависимость
EUR 78.76 USD 67.39
Курс валют на 29.08.2018

Пенсионный фонд России планирует использовать технологию блокчейн

Пенсионный фонд России планирует использовать блокчейн для отслеживания информации о трудовых договорах работодателей и сотрудников. Так фонд намерен уменьшить расходы на обслуживание и хранение данных.

Пенсионный фонд России планирует использовать технологию блокчейн


В ведомстве поясняли, что подобные технологии позволят со временем отказаться от привычных бумажных вариантов трудовых соглашений, а информация о них будет доступна постоянно. Примером на сегодня может стать единая база о праве на недвижимость. Блокчейн распределит данные о договорах между работодателями и удостоверяющими центрами, что поможет сократить расходы фонда на обслуживание. А работники будут защищены от недобросовестных работодателей.

Также стало известно, что с 2020 года в России введут электронные трудовые книжки. При этом бумажные варианты останутся в ходу, но для возможности их использования надо будет написать заявление в отделе кадров.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Экономика / Главные новости
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:04
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Владимир Путин: Пенсионная реформа поможет
Владимир Путин предложил повысить пенсионный
Павел Климкин: Украина 30 сентября уведомит РФ о
Учёные рассказали о позах для «бесконечного» секса
В Санкт-Петербурге 16-летний школьник разбился
Компания Haval показала новый кроссовер Haval F7
В Ленобласти 15-летний подросток насиловал
Онкобольной Борис Клюев рассказал о состоянии
В Сети опубликовали «живые» снимки версии Moto
Пенсионный фонд России планирует использовать
Ксения Бородина отказала Первому каналу, потому
В Омске четверо рабочих упали с 30-метровой высоты
В Санкт-Петербурге врач изнасиловал 10-летнего
Ученые обнаружили на Солнце загадочный феномен
Ученые: Антидепрессанты вызывают зависимость
Новая композиция Ольги Бузовой побила всеобщий
Lifan рассказал о своих новых моделях в Москве
В Перми взрыв топливного бака локомотива лишил
Поклонники Николая Баскова встревожились
Флагман HTC U12 Life до анонса протестировали в
Фанаты уличили Ольгу Бузову на использовании
Компания Jeep представила спецверсию внедорожника
Ученые нашли новый тип нейронов в мозге человека
В архивных фото с миссии "Аполлон" на Марсе
Певица Наташа Королева высмеяла «крашеную
Уфологи: На Землю упадет астероид размером с
Флагман Huawei Mate 20 установит новый стандарт
"Начала отмирать": Сын Елены Яковлевой рассказал
Смартфон LG Q Stylus станет альтернативой Galaxy
Snapdragon 660 и батарея на 4000 мАч: Xiaomi
Просмотреть все новости