Пенсионный фонд России планирует использовать технологию блокчейн
Пенсионный фонд России планирует использовать блокчейн для отслеживания информации о трудовых договорах работодателей и сотрудников. Так фонд намерен уменьшить расходы на обслуживание и хранение данных.
В ведомстве поясняли, что подобные технологии позволят со временем отказаться от привычных бумажных вариантов трудовых соглашений, а информация о них будет доступна постоянно. Примером на сегодня может стать единая база о праве на недвижимость. Блокчейн распределит данные о договорах между работодателями и удостоверяющими центрами, что поможет сократить расходы фонда на обслуживание. А работники будут защищены от недобросовестных работодателей.
Также стало известно, что с 2020 года в России введут электронные трудовые книжки. При этом бумажные варианты останутся в ходу, но для возможности их использования надо будет написать заявление в отделе кадров.
В ведомстве поясняли, что подобные технологии позволят со временем отказаться от привычных бумажных вариантов трудовых соглашений, а информация о них будет доступна постоянно. Примером на сегодня может стать единая база о праве на недвижимость. Блокчейн распределит данные о договорах между работодателями и удостоверяющими центрами, что поможет сократить расходы фонда на обслуживание. А работники будут защищены от недобросовестных работодателей.
Также стало известно, что с 2020 года в России введут электронные трудовые книжки. При этом бумажные варианты останутся в ходу, но для возможности их использования надо будет написать заявление в отделе кадров.
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:04