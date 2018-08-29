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Ксения Бородина отказала Первому каналу, потому что она «лицо ТНТ»

Популярную ведущую «Дом-2» Ксению Бородину, как оказалось, неоднократно приглашали работать на другие каналы в том числе и на Первый, но она предпочла свой родной ТНТ, чтобы не прослыть предательницей.

Ксения Бородина отказала Первому каналу, потому что она «лицо ТНТ»


Многие помнят, что полгода назад Ксения Бородина заручившись поддержкой своей 2-миллионной аудиторией подписчиков, пыталась «подсидеть» ведущего ток-шоу «Пусть говорят», намереваясь занять его место. Поклонник Бородиной требовали от руководства Первого канала освободить место для в своей любимой ведущей, но их просьбы не были услышаны и Ксения до сих пор остается на ТНТ.

При этом ведущая объясняет, что никогда не стремилась уйти с любимого канала, так как считает это предательством.

Ксения Бородина отказала Первому каналу, потому что она «лицо ТНТ»


«Я реалист и не собираюсь прыгать выше головы. Если я чего-то не могу, не хочу это делать. Потому что у меня все должно быть четко и гладко… Мне же делались неоднократно предложения с других каналов. Даже с Первого. Но я просто не могу себе это позволить, потому что я лицо ТНТ и я не предатель. У меня есть замечательная работа, два классных проекта на ТНТ. Кто этим похвастает? Поэтому я сижу и не выпендриваюсь», – ответила Ксения Бородина на попытки обвинить ее в карьеризме.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:00
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