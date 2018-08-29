Ксения Бородина отказала Первому каналу, потому что она «лицо ТНТ»

Многие помнят, что полгода назад Ксения Бородина заручившись поддержкой своей 2-миллионной аудиторией подписчиков, пыталась «подсидеть» ведущего ток-шоу «Пусть говорят», намереваясь занять его место. Поклонник Бородиной требовали от руководства Первого канала освободить место для в своей любимой ведущей, но их просьбы не были услышаны и Ксения до сих пор остается на ТНТ.При этом ведущая объясняет, что никогда не стремилась уйти с любимого канала, так как считает это предательством., – ответила Ксения Бородина на попытки обвинить ее в карьеризме.