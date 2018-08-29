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В Перми взрыв топливного бака локомотива лишил жизни сварщика

В Перми отмечен взрыв топливного бака локомотива, в результате чего смертельные травмы получил 47-летний газосварщик. Данные об этом предоставляют СМИ, ссылаясь на пресс-ведомство СКР Прикамья.

В Перми взрыв топливного бака локомотива лишил жизни сварщика


Согласно имеющимся сведениям, отмечено происшествие накануне на одном из предприятий, размещенных в Орджоникидзевском районе. Предварительно, 47-летний мужчина занимался ремонтом локомотива, однако в какой-то момент внезапно прогремел взрыв. Позже выяснилось, что взорвался топливный бак отправленного на починку железнодорожного состава. Травмы, полученные газосварщиком, оказались смертельными, и медики оказать ему помощь не смогли.

В настоящее время все еще неизвестно, что именно послужило причиной взрыва топливного бака. При этом непосредственно по факту смерти рабочего на предприятии сотрудники СКР возбудили соответствующее уголовное делопроизводство. Имеются сведения, что совместно со следователями участие в расследовании также принимают сотрудники государственной инспекции труда.

 
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Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 10:27
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