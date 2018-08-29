Новая композиция Ольги Бузовой побила всеобщий рекорд

Такой невероятный успех Бузововй обеспечивают фанаты, которые не скачивают ее треки, а честно покупают. В комментарии к композиции Ольга объяснила, что в ее жизни начинается новый этап и потому ей очень важна поддержка слушателей и поклонников., - обращается певица к фанатам.Бузова пообещала, что самые романтические комментарии на ее новую песню будут обязательно отмечены.Популярная ведущая «Дом-2» пообещала фанатам, что в ближайшее время их ожидают новые треки, которые она собирает для второго студийного альбома #Принимай Меня.