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Новая композиция Ольги Бузовой побила всеобщий рекорд

Популярная певица Ольга Бузова вновь побила рекорд, возглавив музыкальный чарт iTunes уже через минуту после публикации своей новой композиции «Принимай меня».

Новая композиция Ольги Бузовой побила всеобщий рекорд


Такой невероятный успех Бузововй обеспечивают фанаты, которые не скачивают ее треки, а честно покупают. В комментарии к композиции Ольга объяснила, что в ее жизни начинается новый этап и потому ей очень важна поддержка слушателей и поклонников.

«Я очень счастлива! Спасибо каждому из вас за такую колоссальную поддержку, которую вы мне сейчас оказываете. Она мне сейчас очень нужна, ведь я начинаю новый этап своей жизни, новый этап в музыке и своем творчестве», - обращается певица к фанатам.

Бузова пообещала, что самые романтические комментарии на ее новую песню будут обязательно отмечены.

Популярная ведущая «Дом-2» пообещала фанатам, что в ближайшее время их ожидают новые треки, которые она собирает для второго студийного альбома #Принимай Меня.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:29
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