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Фанаты уличили Ольгу Бузову на использовании клиник для создания «красоты»

Популярная ведущая и певица Ольга Бузрова создала промо-публикацию услуг бьюти-компании на своей странице в Instagram, что принесло ей неожиданный результат – фанаты знают теперь, что красота знаменитости не натуральна, а создается в подобных клиниках.

Фанаты уличили Ольгу Бузову на использовании клиник для создания «красоты»


Ольга Бузова сообщила поклонникам, что теперь она является «лицом» клиники красоты в Санкт-Петербурге, где применяются различные инновационные бьюти-технологии. Однако пользователи теперь сомневаются в натуральной привлекательности Бузовой и уверены, что вся ее «природная красота» создается при помощи медиков.

Фанаты признали, что ее старания увенчались успехом и сегодня Ольга выглядит вполне миловидно и сексапильно, особенно если учесть, что она находится в поисках спутника жизни.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:40
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