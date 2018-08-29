Фанаты уличили Ольгу Бузову на использовании клиник для создания «красоты»

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 28 Авг 2018 в 10:08 PDT

Ольга Бузова сообщила поклонникам, что теперь она является «лицом» клиники красоты в Санкт-Петербурге, где применяются различные инновационные бьюти-технологии. Однако пользователи теперь сомневаются в натуральной привлекательности Бузовой и уверены, что вся ее «природная красота» создается при помощи медиков.Фанаты признали, что ее старания увенчались успехом и сегодня Ольга выглядит вполне миловидно и сексапильно, особенно если учесть, что она находится в поисках спутника жизни.