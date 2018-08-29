Фанаты уличили Ольгу Бузову на использовании клиник для создания «красоты»
Популярная ведущая и певица Ольга Бузрова создала промо-публикацию услуг бьюти-компании на своей странице в Instagram, что принесло ей неожиданный результат – фанаты знают теперь, что красота знаменитости не натуральна, а создается в подобных клиниках.
Ольга Бузова сообщила поклонникам, что теперь она является «лицом» клиники красоты в Санкт-Петербурге, где применяются различные инновационные бьюти-технологии. Однако пользователи теперь сомневаются в натуральной привлекательности Бузовой и уверены, что вся ее «природная красота» создается при помощи медиков.
Фанаты признали, что ее старания увенчались успехом и сегодня Ольга выглядит вполне миловидно и сексапильно, особенно если учесть, что она находится в поисках спутника жизни.
Ольга Бузова сообщила поклонникам, что теперь она является «лицом» клиники красоты в Санкт-Петербурге, где применяются различные инновационные бьюти-технологии. Однако пользователи теперь сомневаются в натуральной привлекательности Бузовой и уверены, что вся ее «природная красота» создается при помощи медиков.
Фанаты признали, что ее старания увенчались успехом и сегодня Ольга выглядит вполне миловидно и сексапильно, особенно если учесть, что она находится в поисках спутника жизни.