Ученые обнаружили на Солнце загадочный феномен

Учеными Университета штата Огайо было замечено, что Солнце испускает больше гамма-лучей, чем прогнозировалось в период минимальной активности. Ученые уверяют, что этот феномен связан с магнитным полем Солнца. Исследователи предполагают, что на самом деле солнечные магнитные поля мощнее, чем ожидалось. Выяснялось, что лучи испускает не Солнце, а они возникают при взаимодействии космических лучей с протонами в составе солнечного вещества. Ученые проанализировали данные 10-летних наблюдений и обнаружилось, что период минимальной активности Солнца – 2008-2009 год, а максимальная активность была в 2013 году. Исследователи пытались связать данное явление с солнечными вспышками, но пока их попытки безуспешны.Уфологи подчеркнули, что вспышки на Солнце, могут отразиться на Земле, и в будущем окажутся фатальными для планеты. К дальнейшему изучению необычного феномена приступит зонд Parker Solar Probe.