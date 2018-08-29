В архивных фото с миссии "Аполлон" на Марсе заметили НЛО в виде сигары
На фотографиях с миссии «Аполлон» уфологии заметили НЛО в форме сигары. По словам специалистов, устройство, которое может иметь инопланетное происхождение, двигалось с большой скоростью, ввиду чего получилось размытым.
«Когда я посмотрел несколько фотографий с миссии на Луну, мне удалось заметить странное явление. НЛО в форме сигары двигалось в направлении Земли, но имело размытую форму. Потрясающая картина открылась на фоне спутника, что подчеркнуло инопланетное происхождение объекта», - рассказа уфолог.
По словам специалиста, в настоящее время имеются сведения о нескольких случаях, когда НЛО в форме сигар пролетают над планетой. Уфологи уверены, что космические корабли такого типа являются разведчиками, следящими за всем происходящим на Земле.
«Когда я посмотрел несколько фотографий с миссии на Луну, мне удалось заметить странное явление. НЛО в форме сигары двигалось в направлении Земли, но имело размытую форму. Потрясающая картина открылась на фоне спутника, что подчеркнуло инопланетное происхождение объекта», - рассказа уфолог.
По словам специалиста, в настоящее время имеются сведения о нескольких случаях, когда НЛО в форме сигар пролетают над планетой. Уфологи уверены, что космические корабли такого типа являются разведчиками, следящими за всем происходящим на Земле.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:06