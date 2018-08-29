Lifan рассказал о своих новых моделях в Москве

Lifan X80 будет семиместным автомобилем с объемом двигателя 2 литра. Точная мощность мотора пока неизвестна. Автомобиль отлично подходит для поездок большой компанией, вероятно, будет достаточно экономичным в эксплуатации.Следующим анонсировали минивэн Lifan M7, также рассчитанный на семерых пассажиров. В отличии от предыдущего автомобиля, как сообщают источники, М7 будет обладать большим расходом топлива, но и большей мощностью. В отношении комфортабельности, автомобиль будет предоставлять круговой обзор и массаж водительского кресла.Автомобили будут анонсированы вместе с электромобилем 820EV, сконструированным на базе Lifan Murman. Как известно, на российском автомобильном рынке внедорожники компании Lifan входят в тройку самых продаваемых автомобилей.