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Lifan рассказал о своих новых моделях в Москве

Представители компании Lifan в Московском автосалоне рассказали о своих новинках. Среди них кроссовер с семью местами, минивэн и электромобиль.

Lifan рассказал о своих новых моделях в Москве


Lifan X80 будет семиместным автомобилем с объемом двигателя 2 литра. Точная мощность мотора пока неизвестна. Автомобиль отлично подходит для поездок большой компанией, вероятно, будет достаточно экономичным в эксплуатации.

Lifan рассказал о своих новых моделях в Москве


Следующим анонсировали минивэн Lifan M7, также рассчитанный на семерых пассажиров. В отличии от предыдущего автомобиля, как сообщают источники, М7 будет обладать большим расходом топлива, но и большей мощностью. В отношении комфортабельности, автомобиль будет предоставлять круговой обзор и массаж водительского кресла.

Автомобили будут анонсированы вместе с электромобилем 820EV, сконструированным на базе Lifan Murman. Как известно, на российском автомобильном рынке внедорожники компании Lifan входят в тройку самых продаваемых автомобилей.

 
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Авто / Главные новости
Добавил: Юра Качко Сегодня, 10:28
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