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Уфологи: На Землю упадет астероид размером с пирамиду

На Землю может упасть астероид размером с пирамиду. Уфологи сообщили, что в настоящее время небесное тело движется в сторону планеты со скоростью более 30 тысяч километров в час.

Уфологи: На Землю упадет астероид размером с пирамиду


Сведения о потенциально опасном небесном теле появились на портале NASA после обнародования соответствующих снимков. Уфологи сразу начали обсуждать приближающийся астероид. Представители Near-Earth Objects рассказали, что в настоящее время он находится на расстоянии примерно в 7,4 миллиона километров от Земли.

Астероид имеет диаметр примерно в 150 метров, что сопоставимо с размерами египетских пирамид. По скорости его можно сравнить с Concorde, который преодолел сверхзвуковой барьер. Официальный представитель NASA по планетарной защите Линдли Джонсон отметила, что на самом деле астероид не представляет никакой опасности для землян, так как в скором времени он сменит траекторию.

Профессор физики и астрономии Даниэль Рутковски объяснил, что подобные объекты пролетают мимо Земли минимум 3 раза в год. Все они проходят на расстоянии от планеты примерно в 5 миллионов километров, обходя ее дальнюю орбиту.

 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 08:52
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