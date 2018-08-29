Уфологи: На Землю упадет астероид размером с пирамиду

Сведения о потенциально опасном небесном теле появились на портале NASA после обнародования соответствующих снимков. Уфологи сразу начали обсуждать приближающийся астероид. Представители Near-Earth Objects рассказали, что в настоящее время он находится на расстоянии примерно в 7,4 миллиона километров от Земли.Астероид имеет диаметр примерно в 150 метров, что сопоставимо с размерами египетских пирамид. По скорости его можно сравнить с Concorde, который преодолел сверхзвуковой барьер. Официальный представитель NASA по планетарной защите Линдли Джонсон отметила, что на самом деле астероид не представляет никакой опасности для землян, так как в скором времени он сменит траекторию.Профессор физики и астрономии Даниэль Рутковски объяснил, что подобные объекты пролетают мимо Земли минимум 3 раза в год. Все они проходят на расстоянии от планеты примерно в 5 миллионов километров, обходя ее дальнюю орбиту.