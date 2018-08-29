Поклонники Николая Баскова встревожились состоянием здоровья певца

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) 28 Авг 2018 в 6:30 PDT

На официальной странице Instagram Николая Баскова несколько часов назад появилась публикация анонса нового шоу, в рамках которого певец планирует выступить в качестве ведущего. По всей видимости, первыми гостями телевизионной передачи станут члены популярной группы "Дискотека Авария". Пост у подписчиков артиста вызвал противоречивые эмоции. Многие фолловеры начали говорить о пошатнувшемся здоровье Николая Баскова. По их мнению, певец очень похудел, а костюм смотрится на исполнителе песен «обвисшим». Улыбка знаменитости также показалась фанатам неестественной.Ведущий телешоу "Субботний вечер с Николаем Басковым" пока не прокомментировал своё самочувствие. Между тем, певец уже два года практикует здоровое питание. Он радуется, когда ему удаётся избавиться от лишних килограммов. Многие подписчики поддерживают кумира, призывая остальных успокоиться, а также не поднимать панику без повода.