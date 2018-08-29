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Поклонники Николая Баскова встревожились состоянием здоровья певца

Поклонники Николая Баскова встревожились состоянием здоровья артиста. Многие пользователи Сети в настоящее время обсуждают заметную потерю в весе у российского артиста.

Поклонники Николая Баскова встревожились состоянием здоровья певца


На официальной странице Instagram Николая Баскова несколько часов назад появилась публикация анонса нового шоу, в рамках которого певец планирует выступить в качестве ведущего. По всей видимости, первыми гостями телевизионной передачи станут члены популярной группы "Дискотека Авария". Пост у подписчиков артиста вызвал противоречивые эмоции. Многие фолловеры начали говорить о пошатнувшемся здоровье Николая Баскова. По их мнению, певец очень похудел, а костюм смотрится на исполнителе песен «обвисшим». Улыбка знаменитости также показалась фанатам неестественной.

Поклонники Николая Баскова встревожились состоянием здоровья певца


Ведущий телешоу "Субботний вечер с Николаем Басковым" пока не прокомментировал своё самочувствие. Между тем, певец уже два года практикует здоровое питание. Он радуется, когда ему удаётся избавиться от лишних килограммов. Многие подписчики поддерживают кумира, призывая остальных успокоиться, а также не поднимать панику без повода.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:12
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