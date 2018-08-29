Певица Наташа Королева высмеяла «крашеную брюнетку» Ольгу Бузову

На защиту музыканта встали некоторые представители отечественного шоу-бизнеса, включая Наташу Королеву и Лолиту, которые посчитали, что Бузова ошиблась, отказавшись от композитора. Сам Герман Титов признает себя «не худшим здесь и не лучшим» и просто «хотел бы узнать Ольгу».Однако Бузова вместе со своей сестрой решили, что композитор им не подходит, тогда как знаменитости, работающие с ним, не согласны с таким решением.Пост Королевой прокомментировала Лолита Милявская, написав, что «»., - ответила Королева коллеге.Герман Титов сожалеет, что не послушал Королеву и «пошел туда», его просто окрыляла возможность знакомства с Олей Бузовой, «ведь она ему виделась другой».