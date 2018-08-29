Флагман Huawei Mate 20 установит новый стандарт скорости зарядки

Обновление будет основано на технологии Samsung Wireless Charger Duo, презентованной в начале текущего года. Она поддерживает зарядные устройства от 9 до 15 вольт, переключаясь с одного режима на другой при необходимости. В настоящее время прибор Qi рассчитан только на смартфоны с мощностью в 15 вольт, что не слишком удобно для владельцев гаджетов ранних поколений.Ранее компания Huawei также использовала технологию SuperCharge, которая не показала хорошие результаты. Кроме того, все девайсы нового поколения получат металлические корпусы, ввиду чего установка на них беспроводной зарядки станет невозможной. Сведения о том, как изменится стоимость смартфонов Huawei, пока отсутствуют.Главным конкурентом Huawei Mate 20 станет Samsung Galaxy S9, который имеет зарядное устройство на 9 ватт. На зарядку смартфона от корейского производителя приходится тратить порядка 40 минут для полного восстановления запасов батареи.