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Ученые нашли новый тип нейронов в мозге человека

Ученые нашли новый тип клетки в человеческом мозге, который отвечает за сознание. Исследователи сообщили, что такие нейроны ранее не встречались у других живых существ.

Ученые нашли новый тип нейронов в мозге человека


Биологи из разных стран провели исследование, в ходе которого сделали важное открытие. Специалисты особо отметили, что их находка весьма уникальна, поскольку ранее ученые ничего подобного не встречали. Обычно нейроны человеческого мозга очень похожи на мышиные, но у этих грызунов нет обнаруженной недавно клетки, хотя эти лабораторные животные были тщательно изучены. Исследователи сравнили вид найденных клеток с шиповником.

Специалисты пока не до конца поняли суть работы нового нейрона. Пока ученые смогли выяснить, что задача данной клетки заключается в том, чтобы блокировать работу более глубинных пирамидальных частиц, находящихся под корой мозга.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:10
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