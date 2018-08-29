Флагман HTC U12 Life до анонса протестировали в Geekbench

Как сообщают источники, результаты тестирования операционной системы не соответствуют действительности. Утверждается, что программа Geekbench не сумела точно определить однокристальную систему , в связи с чем в ходе тестирования возможности смартфона могли неверно истолковаться. Geekbanch указал, что в мобильном устройстве стоит Snapdragon 660, но, исходя из результатов теста, все говорит о том, что внутри смартфона Snapdragon 636. Эти догадки подтверждает проверка других гаджетов с идентичным процессором, результаты были весьма похожи.Новый смартфон будет также обладать двойной главной камерой и одинарной фронтальной, а также чувствительной к нажатию панелью сбоку. Также предполагается, что HTC U12 Life получит 6-дюймовую панель с разрешением сторон 18:9.