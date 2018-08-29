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Смартфон LG Q Stylus станет альтернативой Galaxy Note 8

Новый смартфон LG Q Stylus станет альтернативой Galaxy Note 8. Представители компании отметили, что стоимость устройства, которое в Европе появится в сентябре текущего года, составит 449 евро.

Смартфон LG Q Stylus станет альтернативой Galaxy Note 8


Смартфон LG Q Stylus в европейской версии будет отличаться от мировой наличием дисплея на 6,2 дюйма и 3 гигабайтами оперативной памяти. В другой вариации устройство планируется поставлять с 4 и 6 гигабайтами ОЗУ соответственно. В качестве операционной системы для прибора была выбрана операционная система Android 8.1 Oreo.

В Канаде устройство также получит версию LG Q Stylo Plus, отличающуюся от оригинальных большем дисплеем на 6,5 дюйма. Также планируется применить процессор с частотой дискретизации в 1,8 гигагерца в отличие от ранних версий. Основная камера на всех версиях будет иметь разрешение в 14 мегапикселей.

Премьера смартфона должна состояться 5 сентября в рамках выставки в Берлине. Вместе с LG Q Stylus планируется показаться две версии специальных гарнитур и несколько других девайсов, сведения о которых пока не обнародуются.

 
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Технологии / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 08:30
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