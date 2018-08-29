Смартфон LG Q Stylus станет альтернативой Galaxy Note 8

Смартфон LG Q Stylus в европейской версии будет отличаться от мировой наличием дисплея на 6,2 дюйма и 3 гигабайтами оперативной памяти. В другой вариации устройство планируется поставлять с 4 и 6 гигабайтами ОЗУ соответственно. В качестве операционной системы для прибора была выбрана операционная система Android 8.1 Oreo.В Канаде устройство также получит версию LG Q Stylo Plus, отличающуюся от оригинальных большем дисплеем на 6,5 дюйма. Также планируется применить процессор с частотой дискретизации в 1,8 гигагерца в отличие от ранних версий. Основная камера на всех версиях будет иметь разрешение в 14 мегапикселей.Премьера смартфона должна состояться 5 сентября в рамках выставки в Берлине. Вместе с LG Q Stylus планируется показаться две версии специальных гарнитур и несколько других девайсов, сведения о которых пока не обнародуются.