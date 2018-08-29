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Snapdragon 660 и батарея на 4000 мАч: Xiaomi планирует выпустить смартфон Redmi Note 6 за €200

Компания Xiaomi планирует в скором времени выпустить смартфон версии Redmi Note 6. Данное устройство оценили в €200-250.

Snapdragon 660 и батарея на 4000 мАч: Xiaomi планирует выпустить смартфон Redmi Note 6 за €200


Перспективную модель собираются официально представить общественности уже в конце осени текущего года. Новинку предложат в трёх цветовых вариациях: чёрной, золотистой, синей. Note 6 Pro будет иметь процессор Snapdragon 660 либо Snapdragon 670 от компании Qualcomm. Мобильные устройства на рынке станут реализовывать с прямым выходом в глобальную Сеть. ОЗУ модели будет составлять 3/4 Гб, а ПЗУ - 32/64 Гб. По словам экспертов, АКБ смартфона получит ёмкость от 4 000 мАч.

Экран устройства должен иметь разрешение FHD+, а также характерный вырез на верхней части передней панели. Информацию о намерениях Xiaomi выпустить Redmi Note 6 Pro представил в Сети известный инсайдер - Роланд Квандт.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:17
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