Snapdragon 660 и батарея на 4000 мАч: Xiaomi планирует выпустить смартфон Redmi Note 6 за €200

Перспективную модель собираются официально представить общественности уже в конце осени текущего года. Новинку предложат в трёх цветовых вариациях: чёрной, золотистой, синей. Note 6 Pro будет иметь процессор Snapdragon 660 либо Snapdragon 670 от компании Qualcomm. Мобильные устройства на рынке станут реализовывать с прямым выходом в глобальную Сеть. ОЗУ модели будет составлять 3/4 Гб, а ПЗУ - 32/64 Гб. По словам экспертов, АКБ смартфона получит ёмкость от 4 000 мАч.Экран устройства должен иметь разрешение FHD+, а также характерный вырез на верхней части передней панели. Информацию о намерениях Xiaomi выпустить Redmi Note 6 Pro представил в Сети известный инсайдер - Роланд Квандт.