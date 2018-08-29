Ученые: К двум годам дети способны научиться контролировать поведение и оценивать окружающую ситуацию

Исследования ученых показали, что находясь в одиночестве, когда никто не видит, двухлетние дети начинают шалить. Стоит только поменяться ситуации, и они оказываются в центре внимания, поведение сразу меняется в лучшую сторону. В эксперименте приняли участие более 140 детей, возраст которых составлял от года до двух лет. Малышам предложили исследовать пульт от робота и нажимать кнопку на контроллере. Далее психологи пристально следили за испытуемыми или отворачивались, делая вид, что читают газету. Как показали результаты, находясь под наблюдением, дети сдерживали себя при обращении с пультом. В то же время позволяли себе лишнее, когда были уверены, что за ними никто не наблюдает.Исследователи отмечают, примерно в двухлетнем возрасте человек начинает оценивать отношение к себе окружающих его людей. Хотя раньше считалось, что развивается такая способность к четырем или пяти годам жизни.