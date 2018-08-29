АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В архивных фото с миссии "Аполлон" на Марсе заметили НЛО в виде сигары
EUR 78.76 USD 67.39
Курс валют на 29.08.2018

Ученые: К двум годам дети способны научиться контролировать поведение и оценивать окружающую ситуацию

Ученые Университета Эмори из США определили, к двум годам дети начинают понимать, что окружающие определяют и оценивают их поведение. Поэтому малыши следят за собой и контролируют свои положительные и отрицательные эмоции, а также ориентируются, как вести себя в той или иной ситуации.

Ученые: К двум годам дети способны научиться контролировать поведение и оценивать окружающую ситуацию


Исследования ученых показали, что находясь в одиночестве, когда никто не видит, двухлетние дети начинают шалить. Стоит только поменяться ситуации, и они оказываются в центре внимания, поведение сразу меняется в лучшую сторону. В эксперименте приняли участие более 140 детей, возраст которых составлял от года до двух лет. Малышам предложили исследовать пульт от робота и нажимать кнопку на контроллере. Далее психологи пристально следили за испытуемыми или отворачивались, делая вид, что читают газету. Как показали результаты, находясь под наблюдением, дети сдерживали себя при обращении с пультом. В то же время позволяли себе лишнее, когда были уверены, что за ними никто не наблюдает.

Исследователи отмечают, примерно в двухлетнем возрасте человек начинает оценивать отношение к себе окружающих его людей. Хотя раньше считалось, что развивается такая способность к четырем или пяти годам жизни.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 08:01
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые нашли новый тип нейронов в мозге человека
В архивных фото с миссии "Аполлон" на Марсе
Певица Наташа Королева высмеяла «крашеную
Уфологи: На Землю упадет астероид размером с
Флагман Huawei Mate 20 установит новый стандарт
"Начала отмирать": Сын Елены Яковлевой рассказал
Смартфон LG Q Stylus станет альтернативой Galaxy
Snapdragon 660 и батарея на 4000 мАч: Xiaomi
Ученые: К двум годам дети способны научиться
Алиана Устиненко призналась, что не переживает за
Зрители «Дома-2» советуют Захару Саленко обратить
Анастасия Шубская показала фотографию
Ученые: Отсутствие отпуска повышает риск
Любовница режиссёра Станислава Говорухина просит
Астрономы: В юности Юпитер немного «отставал в
Новые "умные" часы Apple Watch получат
Сергей Жорин: Елена Степаненко передумала
Учёные: Мужчин и женщин радует разный набор
Пользователи Сети обвиняют жену Никиты Преснякова
NASA показала в инфракрасном диапазоне
Спорткар Jaguar E-type станет электромобилем
Специалисты NASA опубликовали видео солнечного
Эксперты: Фаблет Samsung Galaxy Note 9 не блещет
Анастасия Решетова лишилась крупного источника
Ученые: Загрязнение воздуха снижает когнитивные
Bentley Mulsanne Coupe получил 591 л.с. мощности
На IFA 2018 представят бюджетные смартфоны LG G7
Сын Наташи Королевой работает помощником
Учёные: Раковая опухоль способна перестраивать
Новый хот-хэтч KIA Ceed GT впервые появился на
Просмотреть все новости