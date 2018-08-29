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"Начала отмирать": Сын Елены Яковлевой рассказал о тяжелой травме руки

Сын Елены Яковлевой - Денис Шальных, который заработал себе славу “фрика”, в Instagram рассказал о полученной тяжелой травме руки. Он отметил, что его конечность начала постепенно отмирать.

"Начала отмирать": Сын Елены Яковлевой рассказал о тяжелой травме руки


Свои слова сын Елены Яковлевой подкрепил рентгеновскими снимками. Во время операции Денис Шальных оставался в сознании. По его словам, врачи разрешили во время хирургического вмешательства присутствовать его коту. Для отечественной медицины это является беспрецедентным случаем. Молодой бодибилдер рассказал в Сети, что операция была довольно жуткой. Но, несмотря на то, что он видел торчащую кость, а также мясо, ему понравилось наблюдать за процессом. Он в целом остался доволен, потому что из-за анестезии не чувствовалась боль.

"Начала отмирать": Сын Елены Яковлевой рассказал о тяжелой травме руки


Денис Шальных получил травму несколько дней назад во время записи дебютного альбома. Он не уточнил, каким образом травмировался. По словам сына Елены Яковлевой, ему сейчас приходится довольно нелегко.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:33
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