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Зрители «Дома-2» советуют Захару Саленко обратить внимание на Анастасию Ендальцеву

Несколько дней назад в периметр телепроекта «Дом-2» благодаря голосованию «Второй шанс» вернулся Захар Саленко. Молодой человек сразу обозначил, что в этот раз не собирается строить отношения с Маей Донцовой, так как она его больше не интересует.

Зрители «Дома-2» советуют Захару Саленко обратить внимание на Анастасию Ендальцеву


Тем не менее, он пообещал, что построит крепкие отношения с какой-нибудь из участниц, которые обязательно дойдут до свадьбы и детей. При этом Захар отметил, что на данный момент на реалити-шоу нет такой девушки, с которой он хотел бы создать пару, и выразил надежду, что в ближайший приход к нему придет достойная претендентка на место в его сердце.

Однако поклонники телестройки советуют парню не ждать непонятно кого, а обратить внимание на Анастасию Ендальцеву, так как она во многом очень похожа на его бывшую возлюбленную Валерию Фрост.

По их мнению, Настя и Лера имеют сходства не только во внешности, но и в чертах характера, что несомненно зацепит Саленко.

Зрители «Дома-2» советуют Захару Саленко обратить внимание на Анастасию Ендальцеву


Напомним, что молодой человек больше полугода строил отношения с Фрост в рамках «Дома-2», однако спустя несколько месяцев после ухода за ворота они расстались. Девушка сообщила, что не собирается тащить за собой такого лентяя, как Захар, обвинив его в том, что он абсолютно не хочет работать и брать ответственность за свою семью.

Сам парень вспоминает о романе с Лерой как о трудном периоде в своей жизни, но старается не говорить ничего обидного в адрес экс-избранницы.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 07:31
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