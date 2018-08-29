Алиана Устиненко призналась, что не переживает за своего сына

При этом за периметром у девушки есть сын. Ее нельзя назвать плохой мамой, однако многие зрители все равно критикуют ее за то, что она оставила ребенка на воспитание своих родителей, а сама отправилась обустраивать личную жизнь.Недавно Алиана призналась, что очень скучает по Роберту, но особо не переживает за него. Она уверена, что ему хорошо живется у своих бабушки с дедушкой, поэтому какое-то время он может обойтись и без материнской заботы.Устиненко надеется, что ей не придется сидеть на проекте слишком долго, чтобы построить крепкие отношения, и верит в то, что достойный молодой человек совсем скоро встретится на ее жизненном пути, после чего она сможет с чувством выполненного долга уйти за ворота, где будет ждать не только сын, но и новая счастливая жизнь.