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Алиана Устиненко призналась, что не переживает за своего сына

Практически месяц прошел с тех пор, как на телепроект «Дом-2» вернулась Алиана Устиненко. Она пришла на в надежде на то, что наконец-то найдет нового возлюбленного, утверждая, что в отношениях с Александром Гобозовым поставлена окончательная точка, но не перестает сравнивать с ним абсолютно всех пришедших к ней претендентов.

Алиана Устиненко призналась, что не переживает за своего сына


При этом за периметром у девушки есть сын. Ее нельзя назвать плохой мамой, однако многие зрители все равно критикуют ее за то, что она оставила ребенка на воспитание своих родителей, а сама отправилась обустраивать личную жизнь.

Недавно Алиана призналась, что очень скучает по Роберту, но особо не переживает за него. Она уверена, что ему хорошо живется у своих бабушки с дедушкой, поэтому какое-то время он может обойтись и без материнской заботы.

Устиненко надеется, что ей не придется сидеть на проекте слишком долго, чтобы построить крепкие отношения, и верит в то, что достойный молодой человек совсем скоро встретится на ее жизненном пути, после чего она сможет с чувством выполненного долга уйти за ворота, где будет ждать не только сын, но и новая счастливая жизнь.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 07:41
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