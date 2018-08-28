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Отец Анастасии Кочервей: Практически всем героям «Дома-2» нужен психолог

Несколько дней назад в периметр телепроекта «Дом-2» пожаловал отец Анастасии Кочервей, дабы помочь ей разобраться в отношениях с Андреем Шабариным, сделавшим ей предложение руки и сердца.

Отец Анастасии Кочервей: Практически всем героям «Дома-2» нужен психолог


На данный момент в эфирах показывают, как на Поляне ведется активное обсуждение брачного договора и будущих детей возлюбленных, в котором мужчина имеет далеко не последнее слово.

Кроме того, помимо отношений своей дочери Иван Никифорович с удовольствием комментирует участников и реалити-шоу в целом. Так, он признался, что негативно относится к «Дому-2» и никогда не был его поклонником, в отличие от жены, которая смотрит проект с самого первого выпуска и знает всех участников поименно.

А после нескольких дней, проведенных в периметре, отец Анастасии Кочервей и вовсе открыто заявил, что большая часть героев телестройки имеет поврежденную психику и срочно нуждается в услугах психолога.

По словам мужчины, практически с первого дня его проживания на Поляне коллектив пытался всячески вывести его на эмоции, но за долгое время работы с людьми он научился контролировать себя и всегда быть уравновешенным.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:44
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