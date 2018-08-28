Татьяна Мусульбес опубликовала откровенное фото и показала свою новую грудь

Девушка долгое время хотела обратиться к хирургу, но не имела возможности оплатить его услуги. Поэтому в конечном итоге операция была сделана за счет реалити-шоу.Намеченная работа прошла успешно и спустя пару дней после свадьбы Таня решила опубликовать на своей странице в социальной сети Instagram откровенную фотографию, на которой показала подписчикам свою новую грудь. Все самое интимное она прикрыла волосами, однако несмотря на это бюст Мусульбес хорошо просматривался, поэтому пользователи Сети смогли оценить результат пластической операции и обсудить его в комментариях.Так, по мнению большинства, хирургическое вмешательство ничуть не испортило грудь девушки, а даже наоборот оправдало все ожидания. Теперь супруга Виктора Литвинова стала выглядеть более изысканно и утонченно, что не может не радовать ее фанатов.