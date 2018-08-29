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Специалисты NASA опубликовали видео солнечного затмения в Instagram

Ученые из NASA опубликовали в Instagram видео солнечного затмения, наблюдали которое с Земли еще в конце августа прошлого года. Создали ролик специалисты частной компании Predictive Science Inc, занимающейся исследовательской работой.

Специалисты NASA опубликовали видео солнечного затмения в Instagram


Видео основано на расчетах и визуализации, сделанных для помощи ученым предсказывать космическую погоду в будущем. Работа заключалась в определении, как изменится корона во время солнечного затмения. Специалистам удалось создать идентичное изображение, соответствующее наблюдаемому явлению 21 августа 2017 года. Визуализации не хватало только отдельных тонких структур. В итоге, получилось трехмерное магнитное поле Солнца, которое отмечается при полном солнечном вращении.

Модель линий магнитного поля создавалась исследователями с целью рассчитать, какие сложные структуры содержаться в короне. Важность предсказания космической погоды так же актуальна, как и прогноз погоды на Земле. Для успешных полетов астронавтов необходима определенная предсказуемость происходящего. При этом прогноз погоды в космосе может оказаться более точным, чем на Земле. Синоптики в своих расчетах иногда ошибаются, только в астрономии допускать такого нельзя, так как это приведет к неминуемой катастрофе.

Публикация от NASA (@nasa)


 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 02:31
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