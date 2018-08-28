Марина Африкантова похвасталась перед подписчиками своим новым авто

«Ниче се, круть», «Поздравляю! Лёгких и приятных поездок на этой красавице)», «Круто поздравляю», «Молодец», «Я увидела эфир у Тристановны, они отмечали и сказали, что ты машину купила. Марин ты добрая, позитивная и не конфликтная, просьба есть... Оставайся всегда такой)», - писали они в комментариях.

И это не странно, ведь на страницу Марины в социальной сети Instagram подписано огромное количество поклонников, а потому она является идеальной участницей реалити-шоу для продвижения различной рекламной продукции и услуг. И на днях Африкантова показала, на что потратила некоторые свои сбережения. В микроблоге она опубликовала снимок рядом со своим новым железным другом.Девушка всегда испытывала слабость к машинам марки Mercedes, однако в прошлый раз покупка оказалась не очень удачной и ей пришлось продать свой автомобиль. Тем не менее, несмотря на горький опыт, она не стала изменять своим предпочтениям и снова купила машину немецкого производителя.Пользователи Сети поздравили участницу с таким шикарным приобретением и пожелали ей легкого вождения. Также они отметили, что она очень хорошо смотрится рядом с авто и потребовали еще несколько подобных фото.