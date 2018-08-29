NASA показала в инфракрасном диапазоне расположение минералов на Марсе

Специалисты рассказали, что слева на снимке показана то, как планета выглядела бы для человека. Желтоватый цвет Северной полярной шапки говорит на наличие мелких частиц пыли, которые содержат железо. Синеватый оттенок вдоль краев диска вызван атмосферными туманами и небольшими облаками водяного льда на марсианском небе.Уникальный инфракрасный обзор с телескопа Хаббл выявляет различия в распределении неизвестных водоносных минералов на Марсе. Красноватые зоны на снимке указывают на области повышенной концентрации уже известных и еще нет месторождений. В частности, красноватый регион, более известный как Mare Acidalium, был местом наводнения в начале истории Марса.