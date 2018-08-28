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Один из участников шоу «Замуж за Бузову» очень похож на бывшего героя «Дома-2» Александра Задойнова

Пару недель назад популярная певица и телеведущая Ольга Бузова поехала в гастрольный тур по черноморскому побережью. Правда, как оказалось, далеко не все почитатели ее творчества остались довольный концертом в Сочи.

Один из участников шоу «Замуж за Бузову» очень похож на бывшего героя «Дома-2» Александра Задойнова


Все дело в том, что фанатам пришлось ждать появления знаменитости на сцене. Однако, по мнению некоторых, винить в опоздании девушку не стоит, так как она задержалась из-за одного из участников шоу «Замуж за Бузову», который позвал ее на свидание в один из самых популярных ресторанов города.

А известно об этом стало благодаря очевидцам, застукавшим парочку за беседой. Причем, изначально они решили, что Оля проводит время в компании экс-участника телепроекта «Дом-2» Александра Задойнова, а все потому, что Сергей Зеленский, с которым на самом деле была звезда, очень на него похож.

Один из участников шоу «Замуж за Бузову» очень похож на бывшего героя «Дома-2» Александра Задойнова


Позже в Сети даже появилось несколько коллажей, на которых действительно видно поразительное сходство во внешности мужчин. Стоит отметить, что пока непонятно, были ли встреча Бузовой и участника шоу случайной или молодой человек оказался тем самым счастливчиком, которого в конечном итоге выбрала теледива.

В любом случае, по мнению поклонников, такая встреча положительно отразится на карьере Сергея, ведь в Сочи он считается одним из лучших ведущих мероприятий, а после общения со звездой такого масштаба к нему непременно начнет обращаться еще большее количество клиентов.

 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:51
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