Один из участников шоу «Замуж за Бузову» очень похож на бывшего героя «Дома-2» Александра Задойнова

Все дело в том, что фанатам пришлось ждать появления знаменитости на сцене. Однако, по мнению некоторых, винить в опоздании девушку не стоит, так как она задержалась из-за одного из участников шоу «Замуж за Бузову», который позвал ее на свидание в один из самых популярных ресторанов города.А известно об этом стало благодаря очевидцам, застукавшим парочку за беседой. Причем, изначально они решили, что Оля проводит время в компании экс-участника телепроекта «Дом-2» Александра Задойнова, а все потому, что Сергей Зеленский, с которым на самом деле была звезда, очень на него похож.Позже в Сети даже появилось несколько коллажей, на которых действительно видно поразительное сходство во внешности мужчин. Стоит отметить, что пока непонятно, были ли встреча Бузовой и участника шоу случайной или молодой человек оказался тем самым счастливчиком, которого в конечном итоге выбрала теледива.В любом случае, по мнению поклонников, такая встреча положительно отразится на карьере Сергея, ведь в Сочи он считается одним из лучших ведущих мероприятий, а после общения со звездой такого масштаба к нему непременно начнет обращаться еще большее количество клиентов.