В 2019 году появится следующее поколение кроссовера Nissan Juke
В английском Сандерленде на 2019 год запланирован выпуск следующего поколения кроссовера Nissan Juke. Информацией поделился главный дизайнер японской компании Альфонсо Альбайс.
Все слухи, относительно полной переработки дизайна нового Juke лондонской студии, господин Альбайс не подтвердил. Как отметил шеф-дизайнер, у «второго» Juke не будет сходства с шоу-каром IMx, а также новым Leaf, авто будет выполнено с индивидуальным «мироощущением». Специалист также отметил, что для актуального автомобиля не нужна новая модификация и генерация. Неофициальные источники указывают на новую платформу новинки, в основе которой будет MF-B. Скорее всего, бензиновые версии оснастят моделью 3-цилиндрового наддувного мотора, мощность которого составит 90 л. с. при объеме 0,9 л. Также, возможна установка 115-сильного 4-цилиндрового турбодвигателя объемом 1,2 л. Скорее всего, у дизельного варианта будет 90-сильный 1,5-литровый мотор.
Новый Juke сразу выйдет в товарной версии, минуя стадию прототипа. Таким образом производитель до последнего сохраняет интригу, связанную с нестандартным дизайном кроссовера.
Все слухи, относительно полной переработки дизайна нового Juke лондонской студии, господин Альбайс не подтвердил. Как отметил шеф-дизайнер, у «второго» Juke не будет сходства с шоу-каром IMx, а также новым Leaf, авто будет выполнено с индивидуальным «мироощущением». Специалист также отметил, что для актуального автомобиля не нужна новая модификация и генерация. Неофициальные источники указывают на новую платформу новинки, в основе которой будет MF-B. Скорее всего, бензиновые версии оснастят моделью 3-цилиндрового наддувного мотора, мощность которого составит 90 л. с. при объеме 0,9 л. Также, возможна установка 115-сильного 4-цилиндрового турбодвигателя объемом 1,2 л. Скорее всего, у дизельного варианта будет 90-сильный 1,5-литровый мотор.
Новый Juke сразу выйдет в товарной версии, минуя стадию прототипа. Таким образом производитель до последнего сохраняет интригу, связанную с нестандартным дизайном кроссовера.
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 19:46