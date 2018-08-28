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В 2019 году появится следующее поколение кроссовера Nissan Juke

В английском Сандерленде на 2019 год запланирован выпуск следующего поколения кроссовера Nissan Juke. Информацией поделился главный дизайнер японской компании Альфонсо Альбайс.

В 2019 году появится следующее поколение кроссовера Nissan Juke


Все слухи, относительно полной переработки дизайна нового Juke лондонской студии, господин Альбайс не подтвердил. Как отметил шеф-дизайнер, у «второго» Juke не будет сходства с шоу-каром IMx, а также новым Leaf, авто будет выполнено с индивидуальным «мироощущением». Специалист также отметил, что для актуального автомобиля не нужна новая модификация и генерация. Неофициальные источники указывают на новую платформу новинки, в основе которой будет MF-B. Скорее всего, бензиновые версии оснастят моделью 3-цилиндрового наддувного мотора, мощность которого составит 90 л. с. при объеме 0,9 л. Также, возможна установка 115-сильного 4-цилиндрового турбодвигателя объемом 1,2 л. Скорее всего, у дизельного варианта будет 90-сильный 1,5-литровый мотор.

Новый Juke сразу выйдет в товарной версии, минуя стадию прототипа. Таким образом производитель до последнего сохраняет интригу, связанную с нестандартным дизайном кроссовера.

 
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 19:46
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