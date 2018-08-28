За 2 года на проекте внешность Майи Донцовой заметно ухудшилась

Многие поклонники шоу до сих пор помнят всех молодых людей девушки и не устают напоминать ей о них при любом удобном для этого случае. И это не говоря уже о тяжелом характере участнице и большой любви плести интриги и устраивать скандалы.А не так давно к недостаткам Майи фанаты телестройки отнесли и ее внешность. По их мнению, из когда-то милой и симпатичной девушки, она превратилась в «подурневшую» и «потасканную» склочную женщину.И дело тут вовсе не в том, что Донцова постарела или перестала следить за своей внешностью, а наоборот переусердствовала с уколами красоты, зачастила в солярий, а также слишком перекачала губы.Недоброжелатели возлюбленной Алексея Купина даже сделали коллаж, на котором отчетливо видно, как участница изменилась за то время, что она живет в периметре. И результат шокировал абсолютно всех, даже поклонники не нашли, что сказать в защиту Майи и принялись советовать ей срочно прекратить делать различные манипуляции с лицом, дабы не усугубить ситуацию еще больше.