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В Сети опубликовано видео концепта MacBook Pro Touch с огромным тачскрином

В Сети появилось видео концепта MacBook Pro Touch. Ноутбук получил вместо клавиатуры большую сенсорную панель.

В Сети опубликовано видео концепта MacBook Pro Touch с огромным тачскрином


На опубликованном ролике видно, что после загрузки MacBook Pro сенсорная панель превращается в клавиатуру. Тачпад на устройстве смещен в правый угол, а изображение кнопок соответствует стандартной для ноутбуков клавиатуре фирмы Apple. В верхней части панели расположилась полоска прокрутки и дополнительный функционал. Специалисты считают, что концепт MacBook Pro Touch довольно интересный, но все же пользователи больше привыкли к материальной клавиатуре, чем к сенсорной. Эксперты утверждают, что удобство ноутбука в сравнении с планшетом связано с тем, что клавиши можно почувствовать пальцами.



Также многие считают, что на сенсорной панели очень сложнее использовать навык набора текста «в слепую». Компании производитель пока не афишировали разработку устройства нового поколения.

 
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Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:30
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