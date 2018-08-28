В Сети опубликовано видео концепта MacBook Pro Touch с огромным тачскрином
В Сети появилось видео концепта MacBook Pro Touch. Ноутбук получил вместо клавиатуры большую сенсорную панель.
На опубликованном ролике видно, что после загрузки MacBook Pro сенсорная панель превращается в клавиатуру. Тачпад на устройстве смещен в правый угол, а изображение кнопок соответствует стандартной для ноутбуков клавиатуре фирмы Apple. В верхней части панели расположилась полоска прокрутки и дополнительный функционал. Специалисты считают, что концепт MacBook Pro Touch довольно интересный, но все же пользователи больше привыкли к материальной клавиатуре, чем к сенсорной. Эксперты утверждают, что удобство ноутбука в сравнении с планшетом связано с тем, что клавиши можно почувствовать пальцами.
Также многие считают, что на сенсорной панели очень сложнее использовать навык набора текста «в слепую». Компании производитель пока не афишировали разработку устройства нового поколения.
На опубликованном ролике видно, что после загрузки MacBook Pro сенсорная панель превращается в клавиатуру. Тачпад на устройстве смещен в правый угол, а изображение кнопок соответствует стандартной для ноутбуков клавиатуре фирмы Apple. В верхней части панели расположилась полоска прокрутки и дополнительный функционал. Специалисты считают, что концепт MacBook Pro Touch довольно интересный, но все же пользователи больше привыкли к материальной клавиатуре, чем к сенсорной. Эксперты утверждают, что удобство ноутбука в сравнении с планшетом связано с тем, что клавиши можно почувствовать пальцами.
Также многие считают, что на сенсорной панели очень сложнее использовать навык набора текста «в слепую». Компании производитель пока не афишировали разработку устройства нового поколения.
Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:30