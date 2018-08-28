В Сети опубликовано видео концепта MacBook Pro Touch с огромным тачскрином

На опубликованном ролике видно, что после загрузки MacBook Pro сенсорная панель превращается в клавиатуру. Тачпад на устройстве смещен в правый угол, а изображение кнопок соответствует стандартной для ноутбуков клавиатуре фирмы Apple. В верхней части панели расположилась полоска прокрутки и дополнительный функционал. Специалисты считают, что концепт MacBook Pro Touch довольно интересный, но все же пользователи больше привыкли к материальной клавиатуре, чем к сенсорной. Эксперты утверждают, что удобство ноутбука в сравнении с планшетом связано с тем, что клавиши можно почувствовать пальцами.Также многие считают, что на сенсорной панели очень сложнее использовать навык набора текста «в слепую». Компании производитель пока не афишировали разработку устройства нового поколения.