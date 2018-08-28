Volkswagen представит новую версию кроссовера Volkswagen Tiguan для России

Оснащен внедорожный Volkswagen Tiguan Offroad особыми бамперами и увеличенным на 26 градусов углом въезда. Отличает машину спойлер модификации Tiguan R-Line, а так же черные внешние зеркала и 17 дюймовые легкосплавные колесные диски. Весь салон Volkswagen Tiguan Offroad представлен износостойкой отделкой, педали усилены легкосплавными накладками, а на резиновые коврики нанесена эмблема спецверсии. Продаваться будет автомобиль с 1,5 турбодвигателем на 150 л.с. Предусмотрена модификация авто мотором 2,0 л с максимальной тягой 180 л.с.Также, отличает Volkswagen Tiguan Offroad цифровая приборная панель, оборудованная датчиками парковки сзади и спереди, камерой обзора и электрическим приводом багажной двери. Еще не озвучена ориентировочная стоимость новинки, анонс ожидают на ММАС-2018.