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Volkswagen представит новую версию кроссовера Volkswagen Tiguan для России

Немецкий автопроизводитель Volkswagen планирует продавать в России внедорожную версию кроссовера Volkswagen Tiguan. Презентация модели, названной Offroad, состоится в ходе проведения ММАС-2018 в октября текущего года.

Volkswagen представит новую версию кроссовера Volkswagen Tiguan для России


Оснащен внедорожный Volkswagen Tiguan Offroad особыми бамперами и увеличенным на 26 градусов углом въезда. Отличает машину спойлер модификации Tiguan R-Line, а так же черные внешние зеркала и 17 дюймовые легкосплавные колесные диски. Весь салон Volkswagen Tiguan Offroad представлен износостойкой отделкой, педали усилены легкосплавными накладками, а на резиновые коврики нанесена эмблема спецверсии. Продаваться будет автомобиль с 1,5 турбодвигателем на 150 л.с. Предусмотрена модификация авто мотором 2,0 л с максимальной тягой 180 л.с.

Также, отличает Volkswagen Tiguan Offroad цифровая приборная панель, оборудованная датчиками парковки сзади и спереди, камерой обзора и электрическим приводом багажной двери. Еще не озвучена ориентировочная стоимость новинки, анонс ожидают на ММАС-2018.

 
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Авто
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 18:58
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