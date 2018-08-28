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Тимати покатал свою дочку как герой комиксов Marvel

Тимати опубликовал на своей странице в Instagram видео с отдыха на море. Рэп-исполнитель покатал дочку Алису на флайборде, паря над водной гладью, как герой из комиксов Marvel.

Тимати покатал свою дочку как герой комиксов Marvel


Несколько часов назад Тимати опубликовал ролик, на котором запечатлено, как он с дочерью поднялись на несколько метров над водой на флайборде. Рэп-исполнитель без труда удерживает равновесие на устройстве, при этом держит на руках Алису. Сам музыкант прокомментировал ролик написав: «Когда Папа по совместительству, герой комиксов Марвела».

Тимати покатал свою дочку как герой комиксов Marvel


Подписчики полностью согласились с Тимати, но некоторые не оценили желания звездного отца порадовать дочь морскими забавами. По мнению недоброжелателей, рэп-исполнитель уже не знает, как ещё можно продемонстрировать свою состоятельность. Подобных отзывов оказалось немного, большинство подписчиков с восторгом отнеслись к публикации и всего за 2 час она набрала более 800 тысяч лайков.

 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 18:42
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