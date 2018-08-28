Тимати покатал свою дочку как герой комиксов Marvel

Публикация от Black Star (@timatiofficial) 28 Авг 2018 в 5:16 PDT

Несколько часов назад Тимати опубликовал ролик, на котором запечатлено, как он с дочерью поднялись на несколько метров над водой на флайборде. Рэп-исполнитель без труда удерживает равновесие на устройстве, при этом держит на руках Алису. Сам музыкант прокомментировал ролик написав: «Когда Папа по совместительству, герой комиксов Марвела».Подписчики полностью согласились с Тимати, но некоторые не оценили желания звездного отца порадовать дочь морскими забавами. По мнению недоброжелателей, рэп-исполнитель уже не знает, как ещё можно продемонстрировать свою состоятельность. Подобных отзывов оказалось немного, большинство подписчиков с восторгом отнеслись к публикации и всего за 2 час она набрала более 800 тысяч лайков.