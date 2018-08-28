Зрители считают, что Александру Черно следует оштрафовать на 70 тысяч рублей за плохое поведение

Ни для кого не секрет, что во время перезагрузки с возлюбленной Иосифа Оганесяна работали не только тренера и диетологи, но и специалисты, которые пытались научить девушку правильно себя вести, не ругаться матом, а также контролировать свои эмоции.И, судя по недавнему эфиру, приглашенным экспертам «исправить» Сашу не удалось. В ночном эфире она материлась и кричала так, что в шоке была даже Юлия Ефременкова, которая очень хорошо относится к этой участнице.Ситуацию усугубило то, что все оскорбления адресовались Анастасии Кочервей и происходили в присутствии ее пожилого отца, прибывшего в периметр для того, чтобы помочь дочери разобраться в непростых отношениях с Андреем Шабариным.Зрителям не понравилось то, как Черно повела себя в этой ситуации, поэтому они требуют, чтобы ведущие отобрали у нее те 70 тысяч рублей, которые она получила в награду за успехи в перезагрузке, а также заставили извиниться перед мужчиной.