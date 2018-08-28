В базе TENAA появились спецификации Meizu M8 Lite

По представленным данным, Meizu M8 Lite будет весить 145 грамм и иметь габариты 148,09 x 73 x 8,4 мм. Девайс оснастили дисплеем с диагональю 5,7 дюйма, с разрешением экрана в 720х1440 пикселей. За время работы смартфона будет отвечать аккумулятор емкость, которого составит 3100 мАч. За функциональность устройства будет нести ответственность четырехъядерный процессор на 1,3 Ггц. Также разработчики оснастили Meizu M8 Lite 3 Гб оперативной памятью и 32 Гб встроенной. Работать гаджет будет на базе Android 8.1 Oreo.В Meizu M8 Lite на задней панели встроена 13 Мп камера и имеется сканер отпечатков. А фронтальная камера получила 5 Мп.