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В базе TENAA появились спецификации Meizu M8 Lite

Сервис TENAA пополнился спецификацией Meizu M8 Lite. Эксперты пришли к выводу, что данное устройство попадет в категорию бюджетных смартфонов.

В базе TENAA появились спецификации Meizu M8 Lite


По представленным данным, Meizu M8 Lite будет весить 145 грамм и иметь габариты 148,09 x 73 x 8,4 мм. Девайс оснастили дисплеем с диагональю 5,7 дюйма, с разрешением экрана в 720х1440 пикселей. За время работы смартфона будет отвечать аккумулятор емкость, которого составит 3100 мАч. За функциональность устройства будет нести ответственность четырехъядерный процессор на 1,3 Ггц. Также разработчики оснастили Meizu M8 Lite 3 Гб оперативной памятью и 32 Гб встроенной. Работать гаджет будет на базе Android 8.1 Oreo.

В Meizu M8 Lite на задней панели встроена 13 Мп камера и имеется сканер отпечатков. А фронтальная камера получила 5 Мп.

 
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Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:53
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