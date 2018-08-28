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Разгневанная Ольга Бузова назвала Илью Яббарова дураком прямо во время Лобного

Несколько недель назад участник телепроекта «Дом-2» Илья Яббаров благодаря своей возлюбленной Алене Савкиной отправился на Сейшельские острова на выгодных условиях, где практически сразу начал ухаживать за Маргаритой Ларченко, которая проявляла к нему симпатию еще на Поляне.

Всего пару дней продлилась сказка в отношениях Ильи и Риты, а после того, как они объявили себя парой, заселились в отдельную комнату и занялись «волшебством», все резко изменилось.

Разгневанная Ольга Бузова назвала Илью Яббарова дураком прямо во время Лобного


От зрителей не укрылось, что стоило саратовскому шансонье добиться близости от своей новой пассии, как она резко стала его раздражать. Более того, в ссорах с Ларченко Яббаров практически постоянно упоминает Савкину, называя ее не иначе как богиня.

Однако, если судить по анонсу эфира, который покажут уже сегодня, примирение двух будущих родителей по-прежнему невозможно. Причем, на этот раз Илья и Алена высказали свои претензии друг другу прямо через плазму.

Разгневанная Ольга Бузова назвала Илью Яббарова дураком прямо во время Лобного


Если исходить из слов беременной девушки, то она стыдиться того, что встречалась с Яббаровым и верила, что он может быть нормальным мужчиной, мужем и отцом. Однако тот тоже не остался в долгу и ответил Савкиной взаимностью.

По словам молодого человека, ему тоже стыдно, что он встретил на своем жизненном пути Алену. Более того, он попросил ведущих больше его с ней не соединять, чтобы они впредь никогда не общались.

Именно эти слова и стали последней каплей для коллектива, а также Ольги Бузовой, которой посчастливилось вести Лобное. Ведущая не стала подбирать правильных слов и открыто назвала Илью дураком, который собственными руками разрушил шанс вернуть семью и быть полноценным отцом своему будущему ребенку.

 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:20
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