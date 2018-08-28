Разгневанная Ольга Бузова назвала Илью Яббарова дураком прямо во время Лобного

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 27 Авг 2018 в 2:30 PDT

Всего пару дней продлилась сказка в отношениях Ильи и Риты, а после того, как они объявили себя парой, заселились в отдельную комнату и занялись «волшебством», все резко изменилось.От зрителей не укрылось, что стоило саратовскому шансонье добиться близости от своей новой пассии, как она резко стала его раздражать. Более того, в ссорах с Ларченко Яббаров практически постоянно упоминает Савкину, называя ее не иначе как богиня.Однако, если судить по анонсу эфира, который покажут уже сегодня, примирение двух будущих родителей по-прежнему невозможно. Причем, на этот раз Илья и Алена высказали свои претензии друг другу прямо через плазму.Если исходить из слов беременной девушки, то она стыдиться того, что встречалась с Яббаровым и верила, что он может быть нормальным мужчиной, мужем и отцом. Однако тот тоже не остался в долгу и ответил Савкиной взаимностью.По словам молодого человека, ему тоже стыдно, что он встретил на своем жизненном пути Алену. Более того, он попросил ведущих больше его с ней не соединять, чтобы они впредь никогда не общались.Именно эти слова и стали последней каплей для коллектива, а также Ольги Бузовой, которой посчастливилось вести Лобное. Ведущая не стала подбирать правильных слов и открыто назвала Илью дураком, который собственными руками разрушил шанс вернуть семью и быть полноценным отцом своему будущему ребенку.