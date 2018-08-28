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Ученые: Нибиру уменьшила радиус атома водорода на 4%

Движение Нибиру вызвало большие изменения в Солнечной системе, сдвинув траекторию планет. Ученые уверены, что планета повлияла и на атомы, уменьшив их радиус водорода на 4%.

Ученые: Нибиру уменьшила радиус атома водорода на 4%


Одним из признаков сближения с Нибиру исследователи называют повышенную сейсмическую активность. На Земле участились подземные толчки, но различные бедствия были замечены и на других планетах. Ураганы пронеслись по поверхности Сатурна и Урана, а на одном из спутников Юпитера произошел выброс гейзеров. Также стало известно, что наклон Солнца изменился на 6 градусов, что повлияло на всю систему.

Но самым серьезным воздействием Нибиру ученые называют изменение радиуса атома водорода. Из-за воздействия планеты он уже уменьшился на 4%, что сказалось на качестве воды. Многие специалисты считают, что Нибиру может стать причиной исчезновения всего человечества, но не только из-за глобальных катастроф. Изменения свойств водорода являются большой проблемой, поскольку окружающий мир становится искаженным, а физические и химические свойства большинства материалов становятся другими.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:36
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