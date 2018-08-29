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Новые "умные" часы Apple Watch получат безрамочный экран

Новые «умные» часы Apple Watch производители оснастят безрамочным экраном. При этом габариты устройства останутся прежними, их можно будет совмещать со старыми ремешками.

В компании Apple хотят сделать «безрамочность» одним из главных обновлений четвёртого поколения «умных» часов. Подобное оформление дисплея активно набирает популярность, как среди смартфонов, так и среди часов. Также «яблочный» планшет-iPad Pro получит уменьшенные рамки дисплея.

Новые "умные" часы Apple Watch получат безрамочный экран


При этом отмечается, что «безрамочность» лишит гаджеты сканера отпечатка пальца и кнопки «домой». Вместо них устройства получат возможность управления жестами и FaceID. Предполагается, что обновлённую продукцию компания Apple представит в сентябре текущего года.

 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 05:31
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