Новые "умные" часы Apple Watch получат безрамочный экран

В компании Apple хотят сделать «безрамочность» одним из главных обновлений четвёртого поколения «умных» часов. Подобное оформление дисплея активно набирает популярность, как среди смартфонов, так и среди часов. Также «яблочный» планшет-iPad Pro получит уменьшенные рамки дисплея.При этом отмечается, что «безрамочность» лишит гаджеты сканера отпечатка пальца и кнопки «домой». Вместо них устройства получат возможность управления жестами и FaceID. Предполагается, что обновлённую продукцию компания Apple представит в сентябре текущего года.