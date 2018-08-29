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Ученые: Отсутствие отпуска повышает риск преждевременнной смерти

Риск преждевременной смерти значительно повышается из-за отсутствия отпуска, заявляют ученые Финляндии. Такие выводы были сделаны, исходя из результатов исследований длиною в десятки лет.

Ученые: Отсутствие отпуска повышает риск преждевременнной смерти


Ученые из университета в Хельсинки утверждают, что в случае отсутствия отпуска более 3 недель в году, риск преждевременной смерти повышается на 37 процентов. В исследованиях принимали участие несколько сотен мужчин. У каждого из участников был, по крайней мере, 1 фактор, способствующий заболеваниям сердечно-сосудистой системы, среди которых курение, ожирение и другие. Ученые создали 2 группы подопытных людей: группа вмешательства и контрольная группа, за которой лишь наблюдали. Как выяснилось, даже систематическое вмешательство в жизнедеятельность первой группы, как например советы по здоровому образу жизни или выдача некоторых лекарств, не спасли участников.

В результате, эксперимент показал, что даже ведение здорового образа жизни и постоянные консультации с врачом не могут защитить от риска преждевременной смерти по причине отсутствия отпусков.

 
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Наука
Добавил: Юра Качко Сегодня, 07:01
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