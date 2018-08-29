Пользователи Сети обвиняют жену Никиты Преснякова в трате богатства Аллы Пугачевой

Алена Краснова постоянно публикует в Instagram фотографии с дорогих курортов и одевается в магазинах именитых брендов. Учитывая то, что сама модель не зарабатывает такое количество денег, пользователи Сети предположили, что она тратит средства знаменитой бабушки своего супруга. В социальной сети то и дело ее обвиняют в том, что она не спешит рожать детей, а только занимается собой. Сама Алена Краснова на критику недругов не отвечает, а по поводу детей говорит, что они с Никитой Пресняковым еще к ним не готовы. После очередной критики модель сразу же публикует фото с курорта.Напомним, свадьба Никиты Преснякова и Алены Красновой, оплаченная Кристиной Орбакайте, обошлась в 25 миллионов рублей. Но торжество окупилось подарком от Аллы Пугачевой за 60 миллионов, она подарила новобрачным квартиру на Лубянке.