Анастасия Шубская показала фотографию новорожденного сына

Анастасия Шубская и Александр Овечкин решили, что представят сына Сергея поклонникам только после крестин, а пока родители публикуют в Сети снимки, на которых нельзя рассмотреть лицо малыша. На последней фотографии позирует старшая сестра Анастасии Мария Нахапетова, держа маленького племянника на руках. Она вызвалась помогать сестре с малышом, оказав неоценимую поддержку.Стоит отметить, что у Марии имеется опыт в воспитании детей, потому как она является мамой двух мальчиков Мирона и Кирилла. У Анастасии Шубской есть ещё одна сестра Анна, у неё тоже подрастает дочь Полина, поэтому «новоиспечённой» мамочке всегда есть к кому обратиться за советом.