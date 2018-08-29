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Анастасия Шубская показала фотографию новорожденного сына

Накануне Анастасия Шубская выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена её сестра вместе с новорожденным племянником. Малыш появился на свет менее двух недель назад, и его лицо звёздные родители пока не показывают широкой публике.

Анастасия Шубская показала фотографию новорожденного сына


Анастасия Шубская и Александр Овечкин решили, что представят сына Сергея поклонникам только после крестин, а пока родители публикуют в Сети снимки, на которых нельзя рассмотреть лицо малыша. На последней фотографии позирует старшая сестра Анастасии Мария Нахапетова, держа маленького племянника на руках. Она вызвалась помогать сестре с малышом, оказав неоценимую поддержку.

Стоит отметить, что у Марии имеется опыт в воспитании детей, потому как она является мамой двух мальчиков Мирона и Кирилла. У Анастасии Шубской есть ещё одна сестра Анна, у неё тоже подрастает дочь Полина, поэтому «новоиспечённой» мамочке всегда есть к кому обратиться за советом.

 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 07:15
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