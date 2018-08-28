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Ольга Бузова узнала об измене Романа Гриценко и в слезах покинула Лобное место

Вот уже вторую неделю подряд зрители телепроекта «Дом-2» обсуждают свадьбу Татьяны Мусульбес и Виктора Литвинова, а если быть точнее, «волшебство» их очень близких друзей, Романа Гриценко и Ирины Пинчук.

И хотя сами молодые люди отрицают какую-либо интимную связь, есть несколько свидетелей, которые своими глазами видели их соитие в туалете загородного ресторана, где проходило торжество.

Ольга Бузова узнала об измене Романа Гриценко и в слезах покинула Лобное место


А вот Ольга Бузова до последнего не знала об этой ситуации. Во всяком случае, стоило участникам рассказать ей об этом, как нервы девушки не выдержали, и она не смогла продолжить вести Лобное место, убежав в слезах в свою гримерку.

Позже выяснилось, что Рома озвучил ведущей, которую, как он утверждает, очень любит, совсем другую версию своих похождений на свадьбе у Вити и Тани, ни слова не сказав о том, что у него была интимная близость с Ирой.

Стоит отметить, что Бузова в очередной подчеркнула, что не имеет никаких планов на Гриценко, просто ей неприятно слышать, когда он признается ей в любви, а после «волшебничает» с Пинчук, при этом ничего девушке не обещает и даже не планирует объявлять себя с ней парой.

 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:11
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