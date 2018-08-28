Ольга Бузова узнала об измене Романа Гриценко и в слезах покинула Лобное место

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 25 Авг 2018 в 1:08 PDT

И хотя сами молодые люди отрицают какую-либо интимную связь, есть несколько свидетелей, которые своими глазами видели их соитие в туалете загородного ресторана, где проходило торжество.А вот Ольга Бузова до последнего не знала об этой ситуации. Во всяком случае, стоило участникам рассказать ей об этом, как нервы девушки не выдержали, и она не смогла продолжить вести Лобное место, убежав в слезах в свою гримерку.Позже выяснилось, что Рома озвучил ведущей, которую, как он утверждает, очень любит, совсем другую версию своих похождений на свадьбе у Вити и Тани, ни слова не сказав о том, что у него была интимная близость с Ирой.Стоит отметить, что Бузова в очередной подчеркнула, что не имеет никаких планов на Гриценко, просто ей неприятно слышать, когда он признается ей в любви, а после «волшебничает» с Пинчук, при этом ничего девушке не обещает и даже не планирует объявлять себя с ней парой.