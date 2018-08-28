Северная Корея дала США неоднозначный ответ на требования о прекращении ядерной программы
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не намерен свернуть ядерную программу, как того требуют США, однако в целом готов предпринять какие то шаги в этом направлении. Условиями, как полагают эксперты, являются ответные действия со стороны Трампа.
Визит госсекретаря США Майкла Помпео был отменет Дональдом Трампом после получения письма от заведующего отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоля. Письмо, как отмечается, было написано в агрессивной манере. Однако неофициальным ответом лидера северной Кореи на требования США является приостановка монтирования установки для пуска ракет, сообщает ПолитЭксперт.
Судя по всему, Корея ожидает каких-либо действий от США, в то время как Трамп известен своими бескомпромиссными решениями в отношении внешней политики. Эксперты не могут предсказать, как события будут развиваться, если лидеры стран не смогут прийти к согласию касательно ядерного вооружения и милитаристического настроя в целом.
Визит госсекретаря США Майкла Помпео был отменет Дональдом Трампом после получения письма от заведующего отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоля. Письмо, как отмечается, было написано в агрессивной манере. Однако неофициальным ответом лидера северной Кореи на требования США является приостановка монтирования установки для пуска ракет, сообщает ПолитЭксперт.
Судя по всему, Корея ожидает каких-либо действий от США, в то время как Трамп известен своими бескомпромиссными решениями в отношении внешней политики. Эксперты не могут предсказать, как события будут развиваться, если лидеры стран не смогут прийти к согласию касательно ядерного вооружения и милитаристического настроя в целом.
Политика
Добавил: Юра Качко Сегодня, 17:16