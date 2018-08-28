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Зрители определили потенциального победителя шоу «Замуж за Бузову»

Новое шоу «Замуж за Бузову» вышло в эфир телеканала ТНТ в минувшее воскресенье, но зрители уже готовы назвать победителя.

Как известно, популярная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова решила таким оригинальным образом найти свою вторую половинку и в ходе первого выпуска шоу отсеяла пятерых претендентов на сердце.

Зрители определили потенциального победителя шоу «Замуж за Бузову»


Теперь десятерым участникам предстоит сразиться за внимание знаменитости, но зрители уже назвали везунчика. По мнению аудитории, должно посчастливиться 29-летнему фотографу Александру Гриневу, первым вошедшему в студию к Бузовой.

На первых порах Ольга даже не разрешила прикасаться к себе, но потом согласилась на танец с Гриневым и даже опубликовала кадры с ним в своем микроблоге. Поклонники Бузовой тут же забросали кумира комплиментами и заявили, что фотограф вполне достоин победы в шоу.

«Хороший мальчик , мне понравился», «Какая была бы слаааааадкая парочка», «Вы очень подходите друг другу», - написали фолловеры в комментариях.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:55
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