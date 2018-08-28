Зрители определили потенциального победителя шоу «Замуж за Бузову»
Новое шоу «Замуж за Бузову» вышло в эфир телеканала ТНТ в минувшее воскресенье, но зрители уже готовы назвать победителя.
Как известно, популярная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова решила таким оригинальным образом найти свою вторую половинку и в ходе первого выпуска шоу отсеяла пятерых претендентов на сердце.
Теперь десятерым участникам предстоит сразиться за внимание знаменитости, но зрители уже назвали везунчика. По мнению аудитории, должно посчастливиться 29-летнему фотографу Александру Гриневу, первым вошедшему в студию к Бузовой.
На первых порах Ольга даже не разрешила прикасаться к себе, но потом согласилась на танец с Гриневым и даже опубликовала кадры с ним в своем микроблоге. Поклонники Бузовой тут же забросали кумира комплиментами и заявили, что фотограф вполне достоин победы в шоу.
«Хороший мальчик , мне понравился», «Какая была бы слаааааадкая парочка», «Вы очень подходите друг другу», - написали фолловеры в комментариях.
Как известно, популярная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова решила таким оригинальным образом найти свою вторую половинку и в ходе первого выпуска шоу отсеяла пятерых претендентов на сердце.
Теперь десятерым участникам предстоит сразиться за внимание знаменитости, но зрители уже назвали везунчика. По мнению аудитории, должно посчастливиться 29-летнему фотографу Александру Гриневу, первым вошедшему в студию к Бузовой.
На первых порах Ольга даже не разрешила прикасаться к себе, но потом согласилась на танец с Гриневым и даже опубликовала кадры с ним в своем микроблоге. Поклонники Бузовой тут же забросали кумира комплиментами и заявили, что фотограф вполне достоин победы в шоу.
«Хороший мальчик , мне понравился», «Какая была бы слаааааадкая парочка», «Вы очень подходите друг другу», - написали фолловеры в комментариях.