Зрители определили потенциального победителя шоу «Замуж за Бузову»

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 26 Авг 2018 в 12:06 PDT

Как известно, популярная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова решила таким оригинальным образом найти свою вторую половинку и в ходе первого выпуска шоу отсеяла пятерых претендентов на сердце.Теперь десятерым участникам предстоит сразиться за внимание знаменитости, но зрители уже назвали везунчика. По мнению аудитории, должно посчастливиться 29-летнему фотографу Александру Гриневу, первым вошедшему в студию к Бузовой.На первых порах Ольга даже не разрешила прикасаться к себе, но потом согласилась на танец с Гриневым и даже опубликовала кадры с ним в своем микроблоге. Поклонники Бузовой тут же забросали кумира комплиментами и заявили, что фотограф вполне достоин победы в шоу., - написали фолловеры в комментариях.