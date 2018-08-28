Эксперты телепроекта начали раскрывать тайны отношений некоторых участников «Дома-2»
На телепроекте «Дом-2» часто практикуют разборы событий, за которые отвечают экспертная группа независимых людей. Так, за некоторое время группа сформировалась практически на сто процентов и на ток-шоу постоянно выступают люди, которых уважают и участники, и зрители, и организаторы телестройки. Но в последнее время часть экспертов стала обвинять участников в фальшивости и банальной наигранности.
"Эксперты всегда смотрят на события трезво и делают точные замечания, которые способны помочь жителям «Дома-2» в развитии отношений, каким-то советом или добрым словом. При этом, большинство зрителей зачастую соглашаются с мнением этой группы людей и поддерживают их выводы. Однако, кажется, что даже приближенные к шоу перестают верить в происходящее в стенах телестройки" – высказалась психолог Татьяна Аюпова.
Эксперт написала в своем микроблоге то, что она перестает верить в события на передаче. Раньше она всегда старалась быть полезной, помогала всем как могла и давала советы, исходя из ситуации. Но теперь большинство историй между участниками кажутся ей «искусственными» и «пластмассовыми», а порой и полностью фальшивыми. Для примера Аюпова взяла взаимоотношения пары Сороки и Овсянниковой – как бы они не старались показать себя на публике, многие не верят в их настоящую любовь и и понимают, что это проектный союз для рейтингов.
Подавляющая часть пользователей согласились с этим, но теперь у многих есть опасения за будущее Аюповой на проекте – либо ее попросят «уйти», либо вскоре всех аналитиков заставят подписать договор о запрете критики событий на «Доме-2».
"Эксперты всегда смотрят на события трезво и делают точные замечания, которые способны помочь жителям «Дома-2» в развитии отношений, каким-то советом или добрым словом. При этом, большинство зрителей зачастую соглашаются с мнением этой группы людей и поддерживают их выводы. Однако, кажется, что даже приближенные к шоу перестают верить в происходящее в стенах телестройки" – высказалась психолог Татьяна Аюпова.
Эксперт написала в своем микроблоге то, что она перестает верить в события на передаче. Раньше она всегда старалась быть полезной, помогала всем как могла и давала советы, исходя из ситуации. Но теперь большинство историй между участниками кажутся ей «искусственными» и «пластмассовыми», а порой и полностью фальшивыми. Для примера Аюпова взяла взаимоотношения пары Сороки и Овсянниковой – как бы они не старались показать себя на публике, многие не верят в их настоящую любовь и и понимают, что это проектный союз для рейтингов.
Подавляющая часть пользователей согласились с этим, но теперь у многих есть опасения за будущее Аюповой на проекте – либо ее попросят «уйти», либо вскоре всех аналитиков заставят подписать договор о запрете критики событий на «Доме-2».