Эксперты телепроекта начали раскрывать тайны отношений некоторых участников «Дома-2»

"Эксперты всегда смотрят на события трезво и делают точные замечания, которые способны помочь жителям «Дома-2» в развитии отношений, каким-то советом или добрым словом. При этом, большинство зрителей зачастую соглашаются с мнением этой группы людей и поддерживают их выводы. Однако, кажется, что даже приближенные к шоу перестают верить в происходящее в стенах телестройки" – высказалась психолог Татьяна Аюпова.Эксперт написала в своем микроблоге то, что она перестает верить в события на передаче. Раньше она всегда старалась быть полезной, помогала всем как могла и давала советы, исходя из ситуации. Но теперь большинство историй между участниками кажутся ей «искусственными» и «пластмассовыми», а порой и полностью фальшивыми. Для примера Аюпова взяла взаимоотношения пары Сороки и Овсянниковой – как бы они не старались показать себя на публике, многие не верят в их настоящую любовь и и понимают, что это проектный союз для рейтингов.Подавляющая часть пользователей согласились с этим, но теперь у многих есть опасения за будущее Аюповой на проекте – либо ее попросят «уйти», либо вскоре всех аналитиков заставят подписать договор о запрете критики событий на «Доме-2».