Ксения Бородина поставила себя в один ряд с мировыми звездами

В одном из интервью Ксения объяснила, что особо ее «задевают за живое» критические замечания о детях и таких подписчиков она или сразу удаляет, или жестко отвечает им.Бородина удивляется, насколько пользователи не способны радоваться чужим успехам. Причем такая ситуация складывается не только в России., - ставит Бородина себя в один ряд с мировыми знаменитостями.Ведущая телестройки признается, что все унижения и укусы хейтеров это «обратная сторона известности».