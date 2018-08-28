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Ксения Бородина поставила себя в один ряд с мировыми звездами

Популярная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина, как любой публичный человек, не лишена злопыхателей, и в разговоре о хейтерах сравнила себя с мировыми звездами.

В одном из интервью Ксения объяснила, что особо ее «задевают за живое» критические замечания о детях и таких подписчиков она или сразу удаляет, или жестко отвечает им.

Ксения Бородина поставила себя в один ряд с мировыми звездами


Бородина удивляется, насколько пользователи не способны радоваться чужим успехам. Причем такая ситуация складывается не только в России.

«В той же Америке я захожу на странички звезд, и просто волосы от ужаса шевелятся. Как же их «парафинят», можно с ума сойти! Мне казалось, что такое только у нас возможно. Но нет... Или, например, я фанатка турецких сериалов. И вот сценаристка по сюжету «убила» главного героя в сериале. Боже мой, что началось в обсуждениях! Угрозы, проклятия. Мне кажется, я бы на ее месте на улицу перестала выходить...», - ставит Бородина себя в один ряд с мировыми знаменитостями.

Ведущая телестройки признается, что все унижения и укусы хейтеров это «обратная сторона известности».

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:40
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