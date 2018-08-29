Любовница режиссёра Станислава Говорухина просит помочь больному сыну

Сыну Мартцинковской 14 лет, с рождения ему диагностировали ДЦП и поражение головного мозга с элементами эпилепсии. Актриса уверяет, что ребёнка родила от Станислава Говорухина, но сам режиссёр его так и не признал, хотя старался помогать финансово. Однако сейчас актриса с сыном нуждается в деньгах, так как больному ребёнку нужна реабилитация и дельфинотерапия.Женщина готова сделать ДНК-тест, чтобы доказать, что мальчик на самом деле сын Говорухина, но вряд ли родственники режиссёра предоставят для этого генетический материал. В театре, где работала Анастасия Мартцинковская, знали, что она родила ребёнка от театрального деятеля. Ей помогли устроить мальчика в специальную школу, за год актриса увидела положительные результаты, однако на дальнейшее продолжение занятий и реабилитацию у неё нет средств.