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Астрономы: В юности Юпитер немного «отставал в развитии»

Астрономы заявляют, что на ранних этапах существования Юпитер мог немного «отставать в развитии». Соответствующие заключения было сделаны в ходе исследования.

Астрономы: В юности Юпитер немного «отставал в развитии»


Ученые пришли к выводу, что набор массы Юпитером осуществлялся в 3 этапа. Планета замедлила свой рост примерно на 2 миллиона лет, это было под действием бомбардировки большими объектами. Притом изначально «зародыш» планеты набирал массу достаточно большими темпами, собирая мелкие камни размером до 1 сантиметра. Благодаря этому в течение 1 миллиона лет было построено ядро. Следующие 2 миллиона лет процесс развития Юпитера продолжался в весьма замедленном темпе.

По истечении 3 миллионов лет, когда планета уже набрала до 50 масс Земли, стартовала заключительная третья фаза, когда наблюдалось преобладание газовой аккреции. Специалисты считают, что их выводы также помогут разобраться в механизмах образования Урана и Нептуна, а также экзопланет, имеющих схожую с ними массу.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 06:01
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