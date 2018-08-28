Apple исключат технолгию 3d Touch из своей продукции к концу 2019 года

По словам аналитика, исключать данную технологию будут постепенно. В четвертом квартале 2019 года Apple намерена полностью прекратить применение данной технологии в своей продукции. До этого некоторые устройства с поддержкой 3D Touch все еще будут выпускаться. Напомним, что данная технология позволяет распознавать силу нажатия пальца на монитор и, в зависимости от этого, выполнять какие-то действия в приложениях.Причина такого решения остается неизвестной. Возможно, это связано с тем, что определенная часть предполагаемых покупателей не в состоянии достаточно хорошо регулировать силу нажатия на монитор, или же с тем, что технология сама по себе немного усложняет управление устройством.