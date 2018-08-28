Скандальная блогерша Лена Миро назвала Анастасию Костенко колхозницей

«Бузова, конечно, не Эйнштейн, но новая жена колченого футболиста Тарасова - совсем уж запредельный колхоз. На фоне этой деревенской матрёшки даже Оленька выглядит относительно цивилизованной женщиной», - начала свой пост Миро.

«Имена коверкают тоже колхозники. Моих друзей зовут Ира, Лена, Светка, но никак не Ирчик и не Ленчик. Да, Светка, в отличие от Светика или Светульки, - допустимо и не является колхозом. Почему? Тот, кто чувствует язык, понимает. Не улавливаете разницу между Ксюшей и Ксюнчиком? Просто поверьте: «Ксюнчик» - это запредел. Так нельзя», - пишет Миро.

Так, от скандально известной блогерши доставалось Виктории Боне, Ксении Бородиной, Ольге Бузовой, а на днях она «прошлась» и по новоиспеченной супруге Дмитрия Тарасова, Анастасии Костенко.Судя по всему, ее вывело из себя, что в одном из своих недавних публикациях Настя, говоря о крестной маме своей новорожденной дочери, использовала просторечное слово «кума». По мнению Лены, такие «словечки» используют только колхозницы, подчеркнув, что в кругу ее друзей нет никого, кто бы так говорил.Также блогер придралась и к тому, как Костенко перековеркала имя своей «кумы», назвав ее не Ксюшей, а Ксюнчиком.Она уверена, что новая супруга Тарасова настоящая колхозница, ведь даже имя для своей дочери девушка выбрала не простое, а «вычурное». По ее мнению, к этому склонны все жители глубинок.